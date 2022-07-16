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Рогозин рассказал о межпланетном перелете

Рогозин рассказал о межпланетном перелете на космическом корабле к ядерному буксиру

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Для межпланетного перелета космонавтов планируется использовать не ядерный буксир «Зевс», а космический корабль с жидкостными ракетными двигателями, выводимый сверхтяжелой ракетой. Об этом РИА Новости рассказал бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы сейчас обсуждаем целесообразность доставки экипажа в точку, куда придет буксир, на обычных химических двигателях, с запуском на ракете сверхтяжелого класса. Чтобы люди не мучились год лететь на этом буксире в одну сторону. То есть, грубо говоря, если вы хотите нагнать поезд, вы должны использовать самолет», — сказал экс-глава госкорпорации.

В июле Рогозин покинул должность главы «Роскосмоса». Генеральным директором госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс. Соответствующие указы подписаны президентом страны Владимиром Путиным.

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В том же месяце Рогозин рассказал, что космонавты на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) смогут подлетать к космическому ядерному буксиру «Зевс» и обслуживать его в открытом космосе. По его словам, с этой целью «Зевс» и РОСС будут размещены на орбите с одним и тем же наклонением.

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Иван Потапов
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