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Рогозин рассказал об устранении неполадок ядерного буксира «Зевс»

Рогозин: космонавты РОСС смогут подлетать к ядерному буксиру «Зевс» для его обслуживания

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Космонавты на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) смогут подлетать к космическому ядерному буксиру «Зевс» и обслуживать его в открытом космосе. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я абсолютно убежден в необходимости контроля экипажем за раскрытием этого буксира, потому что, если что-то не раскроется, это катастрофа, потеря практически всей машины. Поэтому космонавты должны не просто контролировать, а вмешаться в случае необходимости... Во время внекорабельной деятельности они должны будут починить, устранить эту неполадку. Это важнейшая задача для экипажа», — заяви глава госкорпорации.

Руководитель обратил внимание на сложные механизмы раскрытия батареи радиаторов буксира, необходимых для сброса излишков тепловой энергии.

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В июне директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович рассказал, что космический ядерный буксир «Зевс» может использоваться для изменения орбиты угрожающего жизни на Земле астероида.

В апреле исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в полете к Луне и Юпитеру будет использован один и тот же «Зевс», но «с разными модулями полезной нагрузки, в состав которых войдут специальные маршевые двигатели».

В декабре 2021 года Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию».

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Иван Потапов
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