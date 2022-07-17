Колумбийский город затянуло дымом от тонны сожженной марихуаны

В колумбийском городе Бельо у наркоторговцев были изъяты и сожжены полторы тонны каннабиса

В крупном колумбийском городе Бельо сожгли полторы тонны каннабиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Нелегальная продукция была изъята у наркоторговцев сотрудниками правоохранительных органов и сожжена. При этом город затянуло дымом от горения марихуаны, из-за чего жителей ближайших к месту утилизации многоэтажных домов пришлось эвакуировать.

В феврале бельгийская полиция в сотрудничестве с Евроюстом и Европолом провела крупную спецоперацию по разгрому банды наркоторговцев, создавших сеть трафика запрещенных веществ в Европе. Разгромленная европейская часть сети была связана с бандами из Колумбии и Мексики, которые завозили наркотики в Европу через Бельгию и Нидерланды.

Ранее в июле адвокаты чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер, задержанной в московском аэропорту Шереметьево с наркотическим веществом в багаже, рассказали о медицинском разрешении на каннабис. Известно, что девушка не продолжит карьеру в екатеринбургской команде УГМК, так как ее контракт истек, пока шло следствие.