Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Колумбийский город затянуло дымом от тонны сожженной марихуаны

В колумбийском городе Бельо у наркоторговцев были изъяты и сожжены полторы тонны каннабиса

Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

В крупном колумбийском городе Бельо сожгли полторы тонны каннабиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Нелегальная продукция была изъята у наркоторговцев сотрудниками правоохранительных органов и сожжена. При этом город затянуло дымом от горения марихуаны, из-за чего жителей ближайших к месту утилизации многоэтажных домов пришлось эвакуировать.

В феврале бельгийская полиция в сотрудничестве с Евроюстом и Европолом провела крупную спецоперацию по разгрому банды наркоторговцев, создавших сеть трафика запрещенных веществ в Европе. Разгромленная европейская часть сети была связана с бандами из Колумбии и Мексики, которые завозили наркотики в Европу через Бельгию и Нидерланды.

Ранее в июле адвокаты чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер, задержанной в московском аэропорту Шереметьево с наркотическим веществом в багаже, рассказали о медицинском разрешении на каннабис. Известно, что девушка не продолжит карьеру в екатеринбургской команде УГМК, так как ее контракт истек, пока шло следствие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало кадры уничтожения переданной ВСУ США установки HIMARS
В США оценили причину провала законодательных инициатив Байдена
Тиктокерша предложила способ уговорить ребенка нанести крем от загара
ЛНР заявила о планах передать фрагменты РСЗО HIMARS в СК России
Губерниев отреагировал на гибель биатлониста Малиновского на Камчатке
Синоптики пообещали москвичам потепление
Фото Бузовой в необычном месте вызвало споры россиян
Колумбийский город затянуло дымом от тонны сожженной марихуаны
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за скандала с Вучичем
В США назвали опасность гонки с Россией и Китаем для американской демократии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.