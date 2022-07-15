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Адвокаты баскетболистки из США рассказали о медицинском разрешении на каннабис

Адвокаты баскетболистки из США Грайнер заявили, что у нее было разрешение на каннабис

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Адвокаты чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер сообщили в российском суде, что врач из штата Аризона разрешил ей медицинский каннабис в качестве обезболивающего. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее стало известно, что девушка не продолжит карьеру в екатеринбургской команде УГМК. Контракт спортсменки истек, пока шло следствие. При этом одноклубницы Грайнер заявили, что ждут скорейшего возвращения баскетболистки.

7 июля Грайнер в полном объеме признала свою вину. Она объяснила, что не хотела совершать преступление, а наркотики в багаже оказались случайно. В настоящий момент решается вопрос об обмене баскетболистки по схеме 2019 года, когда на Украину были отправлены 24 задержанных в Керченском проливе моряка.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

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