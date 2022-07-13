В России высказались об обмене баскетболистки из США по схеме 2019 года
Олимпийскую чемпионку по баскетболу из США Бриттни Грайнер, арестованную в России по делу о контрабанде наркотиков, могут обменять по схеме, согласно которой в 2019 году на Украину были отправлены 24 задержанных в Керченском проливе моряка. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на вице-президента российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
«У нас в стране вполне достаточно договоренности на высшем уровне и воли первого лица, чтобы провести любой обмен, при этом даже необязателен приговор, вступивший в законную силу», — высказался он.
Как уточняет издание, схема обмена баскетболистки Грайнер может быть изменена в условиях специальной военной операции: подобный механизм был опробован три года назад — и для процесса не потребовалось ни суда, ни приговора. Так, в 2019 году Москва и Киев осуществили обмен безо всяких юридических условностей по формуле «35 на 35»: моряки и украинский режиссер Олег Сенцов были переданы в обмен на российского журналиста Кирилла Вышинского и военного из Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
«В США с этим вопросом еще проще. У них подозреваемый может быть помилован на любой стадии процесса. Поэтому обменять кого-то из наших на Грайнер, например, на уже осужденного Виктора Бута, будет вообще легко, было бы желание», — заключил собеседник газеты.
7 июля в МИД России прокомментировали вероятность обмена Грайнер на гражданина России Бута. В ведомстве заявили, что данные разговоры преждевременны. Россиянин находится в заключении с марта 2008 года — его считают причастным к поддержке организации Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа (FARC) в Колумбии и намерении продать ей оружие.
Бриттни Грайнер была арестована 5 марта. Ее задержали в аэропорту Шереметьево. У прибывшей из Нью-Йорка спортсменки обнаружили наркотики в ручной клади. В России спортсменка выступала за екатеринбургский УГМК.