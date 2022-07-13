В России высказались об обмене баскетболистки из США по схеме 2019 года

Арестованную баскетболистку из США Грайнер могут обменять по схеме украинских моряков

Олимпийскую чемпионку по баскетболу из США Бриттни Грайнер, арестованную в России по делу о контрабанде наркотиков, могут обменять по схеме, согласно которой в 2019 году на Украину были отправлены 24 задержанных в Керченском проливе моряка. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на вице-президента российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«У нас в стране вполне достаточно договоренности на высшем уровне и воли первого лица, чтобы провести любой обмен, при этом даже необязателен приговор, вступивший в законную силу», — высказался он.

Как уточняет издание, схема обмена баскетболистки Грайнер может быть изменена в условиях специальной военной операции: подобный механизм был опробован три года назад — и для процесса не потребовалось ни суда, ни приговора. Так, в 2019 году Москва и Киев осуществили обмен безо всяких юридических условностей по формуле «35 на 35»: моряки и украинский режиссер Олег Сенцов были переданы в обмен на российского журналиста Кирилла Вышинского и военного из Донецкой народной республики Владимира Цемаха.

«В США с этим вопросом еще проще. У них подозреваемый может быть помилован на любой стадии процесса. Поэтому обменять кого-то из наших на Грайнер, например, на уже осужденного Виктора Бута, будет вообще легко, было бы желание», — заключил собеседник газеты.

7 июля в МИД России прокомментировали вероятность обмена Грайнер на гражданина России Бута. В ведомстве заявили, что данные разговоры преждевременны. Россиянин находится в заключении с марта 2008 года — его считают причастным к поддержке организации Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа (FARC) в Колумбии и намерении продать ей оружие.

Бриттни Грайнер была арестована 5 марта. Ее задержали в аэропорту Шереметьево. У прибывшей из Нью-Йорка спортсменки обнаружили наркотики в ручной клади. В России спортсменка выступала за екатеринбургский УГМК.