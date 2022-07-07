В МИД России оценили вероятность обмена баскетболистки из США на Виктора Бута

В МИД России разговоры об обмене Бриттни Грайнер на Виктора Бута назвали преждевременными

В МИД России прокомментировали вероятность обмена баскетболистки из США Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы министерства Сергей Рябков назвал подобные разговоры преждевременными. «Необходимые судебные процедуры у нас не завершены», — оценил ситуацию он.

6 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти в приоритетном порядке работают над освобождением арестованной в России баскетболистки. До этого сообщалось, что президент США Джо Байден общался с супругой Грайнер.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств.

Бут находится в заключении с марта 2008 года. Власти США считают его причастным к поддержке организации Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа (FARC) в Колумбии и намерении продать ей оружие. Россиянин не признал свою вину. Российские власти предлагали обменять Бута на 15 граждан США в 2019-м, но получили отказ.