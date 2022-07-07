Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Форте
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Новак Джокович
Завтра
15:00 (Мск)
Кэмерон Норри
Уимблдон (м)
Зенит
9 июля
19:00 (Мск)
Спартак М
Суперкубок России|Финал
Химки
10 июля
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спорт

В МИД России оценили вероятность обмена баскетболистки из США на Виктора Бута

В МИД России разговоры об обмене Бриттни Грайнер на Виктора Бута назвали преждевременными

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В МИД России прокомментировали вероятность обмена баскетболистки из США Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы министерства Сергей Рябков назвал подобные разговоры преждевременными. «Необходимые судебные процедуры у нас не завершены», — оценил ситуацию он.

6 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти в приоритетном порядке работают над освобождением арестованной в России баскетболистки. До этого сообщалось, что президент США Джо Байден общался с супругой Грайнер.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств.

Бут находится в заключении с марта 2008 года. Власти США считают его причастным к поддержке организации Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа (FARC) в Колумбии и намерении продать ей оружие. Россиянин не признал свою вину. Российские власти предлагали обменять Бута на 15 граждан США в 2019-м, но получили отказ.

Время роста
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отставку Джонсона фразой «первый пошел»
В российских рыбных консервах нашли личинки
В МИД России оценили вероятность обмена баскетболистки из США на Виктора Бута
В России выявили 3359 случаев коронавируса
Братья Даффер снимут сериал по мотивам аниме «Тетрадь смерти»
Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли
Партия Джонсона потребовала его немедленной отставки
Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум
Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма
Более трети россиян сочло креатив драйвером развития экономики регионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.