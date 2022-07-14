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Спорт

Стало известно о спортивном будущем арестованной в России баскетболистки из США

Контракт арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер с УГМК истек
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России по обвинению в контрабанду наркотиков, не продолжит карьеру в екатеринбургской команде УГМК. О будущем спортсменки стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, контракт спортсменки истек, пока шло следствие. Отмечается, что о его продлении речи пока не идет. При этом одноклубницы Грайнер выразили надежду на скорейшее возвращение баскетболистки.

7 июля Грайнер в полном объеме признала свою вину в контрабанде наркотических средств. Она объяснила, что не хотела совершать преступление, а наркотики в багаже оказались случайно.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

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Анастасия Борисова
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