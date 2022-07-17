Тренер оценил готовность Макгрегора к возвращению в UFC

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что боец готов к возвращению в UFC

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана оценил готовность спортсмена к возвращению к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова специалиста приводит MMA Fighting с ссылкой на «Би-Би-Си».

Кавана подтвердил, что Макгрегор вернулся к полноценным тренировкам в MMA. «Он нисколько не потерял в мастерстве и здорово выглядит», — отметил специалист.

Кавана признался. что ему довелось побороться с Макгрегором. «Поверьте, этот парень сейчас очень силен», — добавил он. Тренер полагает, что Макгрегор готов к возвращению в UFC.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го, когда получил травму в третьем поединке с Дастином Порье. Ирландец намекал на готовность драться в полусреднем весе.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.