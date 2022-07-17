Объяснена причина бегства американских дипломатов из Киева

Военный эксперт Шурыгин: дипломаты из США сбежали из Киева после слов Шойгу

Американские дипломаты сбежали, покинув посольство в Киеве, поскольку могли испугаться заявления министра обороны России Сергея Шойгу, поручившего активизировать действия на всех операционных направлениях. Такую причину назвал «МК» военный эксперт Владислав Шурыгин.

17 июля посольство США в Киеве прекратило работу.

«Безусловно, американские посольства на что-то реагируют; безусловно, у американцев есть разведывательные возможности; безусловно, они постоянно мониторят всевозможные источники, которые у них только есть под рукой. Поэтому некую нашу активизацию они вполне могли принять за некое генеральное наступление, хотя совершенно не факт, что оно таковым является», — объяснил эксперт.

По его словам, американцы страдают от настоящих фобий, и это вызывает лишь скепсис. В то же время у России, посчитал он, есть «жесткая необходимость» начать действия в направлении Одессы, Николаева, Харькова и Запорожья.

16 июля Шойгу поручил нарастить действия Вооруженных сил (ВС) страны по всем направлениям на Украине. По словам главы Минобороны, подобные меры необходимы, чтобы не дать Киеву наносить массированные ракетные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.