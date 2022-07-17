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Назван боец MMA года по версии ESPN

Бразильца Чарльза Оливейру признали бойцом MMA года по версии ESPN

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра стал победителем премии ESPY Awards. Об этом сообщает MMA Mania.

32-летний бразилец назван лучшим бойцом года по версии ESPN. Наряду с ним на награду претендовали другие представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман, Александр Волкановски. Также номинантом на награду была американка Кайла Харрисон, выступающая в PFL.

Оливейра утратил пояс чемпиона UFC в легком весе, не сумев сделать вес перед поединком с Джастином Гейджи. Поединок с американцем он выиграл. 22 октября бразилец вновь подерется за пояс. Его соперником станет Ислам Махачев.

На счету Оливейры 33 победы при восьми поражениях. Он завоевал пояс UFC в поединке с Майклом Чендлером в мае 2021-го.

Николай Костюков
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