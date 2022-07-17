Назван боец MMA года по версии ESPN

Бразильца Чарльза Оливейру признали бойцом MMA года по версии ESPN

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра стал победителем премии ESPY Awards. Об этом сообщает MMA Mania.

32-летний бразилец назван лучшим бойцом года по версии ESPN. Наряду с ним на награду претендовали другие представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман, Александр Волкановски. Также номинантом на награду была американка Кайла Харрисон, выступающая в PFL.

Оливейра утратил пояс чемпиона UFC в легком весе, не сумев сделать вес перед поединком с Джастином Гейджи. Поединок с американцем он выиграл. 22 октября бразилец вновь подерется за пояс. Его соперником станет Ислам Махачев.

На счету Оливейры 33 победы при восьми поражениях. Он завоевал пояс UFC в поединке с Майклом Чендлером в мае 2021-го.