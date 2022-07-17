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В Германии испугались начала третьей мировой из-за поставок оружия Украине

Депутат бундестага Дагделен: поставки оружия Киеву грозят третьей мировой

Фото: Shutterstock

Поставки Украине тяжелого вооружения грозят привести к третьей мировой войне, предупредила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. Ее слова приводит издание Global Times.

Дагделен отметила, что поставки вооружений Киеву и обучение украинских военных повышают риск начала третьей мировой войны. Она указала, что того же боятся две трети жителей ФРГ.

Депутат бундестага заявила, что США хотят сражаться до последнего украинца, только чтобы Россия потерпела поражение. Вместе с тем Европа не разделяет стремления Вашингтона. «На данный момент мы движемся к экономическому самоубийству, которое правительство Германии совершает посредством введения санкций в отношении России», — указала она.

По словам Дагделен, экономическая война с Россией ставит под угрозу всю модель процветания Германии. Она отметила, что западные санкции не положили конец конфликту, а вместо этого действуют как бумеранг. В заключение депутат заявила, что НАТО является «крупнейшей в мире военной машиной», и в этой связи выступила за создание новой архитектуры безопасности, которая включила бы также и Россию.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок исключила ослабление введенных против России санкций. Она заявила, что даже такой шаг не обеспечил бы поставки газа из России, но дал бы повод «для шантажа».

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Алина Гончарова
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