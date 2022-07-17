В Финляндии прокомментировали состояние отношений с Россией

Глава МИД Финляндии Хаависто не признал рост напряженности в отношениях с Россией

Отношения между Хельсинки и Москвой не сопровождаются дополнительной напряженностью, связанной со вступлением Финляндии в Североатлантический альянс. Это признал глава финского МИД Пекка Хаависто, сообщает РИА Новости.

«Наша граница — 800 миль между Россией и Финляндией — функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности», — прокомментировал министр состояние российско-финских отношений.

Он отметил, что рост напряженности в будущем может быть спровоцирован появлением в стране вооружения и техники НАТО, которые Москва расценит как угрозу национальной безопасности. «Наше понимание таково, что сейчас [Россия] очень сконцентрирована на Украине», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы правительства Финляндии по установке заграждения на границе с Россией. «Президент Финляндии [Саули Ниинисте] одобрил строительство забора на границе с Россией. Частокол, профнастил или евроштакетник?» — сыронизировала дипломат относительно материала для будущей постройки.