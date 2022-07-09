Захарова высмеяла планы Финляндии построить забор на границе с Россией

Мария Захарова высмеяла планы Финляндии установить заграждение на границе с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы правительства Финляндии по установке заграждения на границе с Россией. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Президент Финляндии одобрил строительство забора на границе с Россией. Частокол, профнастил или евроштакетник?» — сыронизировала дипломат относительно материала для будущей постройки.

До этого стало известно, что в Финляндии уже начали проектировать приграничный забор. Первая часть заграждения может быть установлена уже этим летом, сообщает портал Yle. По словам начальника отдела международного сотрудничества Пограничной службы страны Матти Питкянитти, он должен иметь систему технического контроля и проходы. «Мы должны помнить, что у нас 1340 километров границы с Россией. Я считаю, что было бы уместно огородить около 100-250 километров», — сказал он.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил предложенные парламентом поправки к закону о погранохране страны, согласно которым охрану границы с Россией усилят. Это будет означать строительство допзаграждений на границе стран.