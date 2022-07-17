Названа причина обращения США к Саудовской Аравии по увеличению нефтедобычи

Аналитик Фролов: США намерены заменить Россию на рынке нефтепродуктов другим игроком

Обращение США к Саудовской Аравии по вопросу увеличения нефтедобычи связано с желанием американцев заместить Россию на рынке нефтепродуктов другим игроком. Такую причину обращения назвал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с «Лентой.ру».

«Внесение смуты»

16 июля лидер США Джо Байден завершил первое турне в качестве президента на Ближний Восток. По итогам поездки он заявил, что представители США и Саудовской Аравии обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках. Байден добавил, что после своего визита он ожидает, что шаги по нефтяному вопросу будут предприняты в ближайшие недели. При этом соглашения между США и Саудовской Аравией подписано не было.

Попытки США бегать по производителям нефти, агитировать их замещать российскую нефть — это внесение смуты в тот процесс, который был налажен, когда вновь подключили соглашение ОПЕК+ Александр Фролов аналитик

«В данный момент не наблюдается нехватки предложений нефти. Рынок с точки зрения балансов спроса и предложения развивается относительно стабильно. Нефть до сих пор, несмотря на заметные скачки цен, остается островком стабильности в рамках мирового энергетического кризиса, который длится с лета 2021 года», — заявил Фролов.

При этом аналитик считает, что у мировых производителей, к которым обращается США, нет гарантий, что в будущем их тоже не попытаются подвинуть с рынка.

«Опыт такой уже есть: подвинули Венесуэлу, подвинули Иран. Сейчас пытаются подвинуть Россию. Если нас подвинут, то все более мелкие игроки точно так же рискуют», — сказал он.

Саудовская Аравия

Фролов сообщил, что Россия является одним из крупнейших игроков рынка, поэтому такие действия США должны насторожить и Саудовскую Аравию, к которой Байден уже обратился по вопросу наращивания объемов нефтедобычи.

«Россия была вторым после Саудовской Аравии в ОПЕК+ производителем нефти, по сути, равным с Саудовской Аравией. Поэтому точно так же смогут подвинуть и саму Саудовскую Аравию. Если сейчас Саудовская Аравия будет подыгрывать США, то саудиты совершат стратегическую ошибку, снижая свою собственную безопасность», — заключил аналитик.

Саудовская Аравия обозначает, чтобы к ней не шли с просьбами заместить Россию Александр Фролов аналитик

Ранее аналитик объяснил заявление Саудовской Аравии об увеличении нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки. Он обозначил, что такое увеличение может произойти только по плану самой Саудовской Аравии, а не по просьбе Соединенных Штатов Америки.