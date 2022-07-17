Над Луганском вновь сработала система ПВО

Над Луганском выпустили как минимум шесть зенитных ракет для перехвата воздушных целей

Украинские военные предприняли очередную попытку обстрела Луганска, сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) выпустила не менее шести зенитных ракет для перехвата воздушных целей к западу от города. Какой либо информации о падении обломков или разрушении инфраструктуры пока нет.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о готовности украинских военных атаковать Крымский мост, как только появится первая техническая возможность. Он добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не станут этого делать, если будут какие-либо ограничения от партнеров не бить по территории России.

Отставной сержант американской армии Джеймс Васкес, принимавший участие в качестве иностранного наемника в боевых действиях на стороне Киева, заявил, что ВСУ впереди предстоит пережить самое трудное. При этом он подчеркнул, что поддержка украинских войск со стороны западных государств увеличилась.