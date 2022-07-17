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Над Луганском вновь сработала система ПВО

Над Луганском выпустили как минимум шесть зенитных ракет для перехвата воздушных целей

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Украинские военные предприняли очередную попытку обстрела Луганска, сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) выпустила не менее шести зенитных ракет для перехвата воздушных целей к западу от города. Какой либо информации о падении обломков или разрушении инфраструктуры пока нет.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о готовности украинских военных атаковать Крымский мост, как только появится первая техническая возможность. Он добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не станут этого делать, если будут какие-либо ограничения от партнеров не бить по территории России.

Отставной сержант американской армии Джеймс Васкес, принимавший участие в качестве иностранного наемника в боевых действиях на стороне Киева, заявил, что ВСУ впереди предстоит пережить самое трудное. При этом он подчеркнул, что поддержка украинских войск со стороны западных государств увеличилась.

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Марина Совина
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