На Украине назвали условие атаки на Крымский мост

Арестович заявил, что ВСУ атакуют Крымский мост при первой технической возможности

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) назвал условие атаки украинских Вооруженных сил (ВСУ) на Крымский мост.

Как только появится первая техническая возможность, мост тут же станет этим объектом. Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает Алексей Арестович советник главы офиса президента Украины

Арестович добавил, что Крымский мост «проходит по территориальным водам Украины».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.

Ранее Арестович заявил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины и системы противовоздушной обороны. Представитель администрации уточнил, что российская армия превосходит «по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает».

Не первая угроза

В июне генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву. По его мнению, те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».

До этого ряд СМИ со ссылкой на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича сообщали, что Киев готов обстреливать Крым из нового вооружения, «если будет такая необходимость».

По словам Арестовича, Украина рассматривает Крымский полуостров как свою территорию, поэтому якобы имеет право наносить по ней удары, в том числе с применением поставленного из США вооружения.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва берет «на заметку» угрозы уничтожить Крымский мост, которые поступают со стороны украинских властей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь напомнил, что безопасность Крыма гарантирована принимаемыми российскими военными превентивными и дополнительными мерами.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал самоубийством приведение в действие угрозы нанести удар по Крымскому мосту. Чиновник подчеркнул, это послужит поводом для удара России по Киеву.

Предложения Запада

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По словам политика, туда войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны. После этого Марченко заявил, что Крымский мост будет приоритетной целью.

8 июля бывший командующий европейской армии НАТО генерал Филип Бридлав посоветовал Вооруженным силам Украины обратить внимание на следующую цель, чтобы ослабить Россию. По мнению экс-командира альянса, Киев может нанести удар по Крымскому мосту, атаковав его через Керченский пролив. По мосту, который соединяет материковую часть России с Крымом, генерал посоветовал ударить противокорабельными ракетами «Гарпун», которые США поставили Украине в июне.

В этот же день стало известно, что двое военнослужащих ФРГ, задержанных в мае по подозрению в краже со складов в Германии оружия и оборудования, планировали атаку на Крымский мост.

В США оценили возможность Украины ударить по Крымскому мосту западными ракетами. Американское издание The Drive усомнилось в этом. В публикации отмечается, что важный для России объект прикрывают системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а у Украины нет дальнобойных ракет, которые могли бы достичь Крымского моста с территории, контролируемой Киевом.