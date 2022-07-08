В Германии сообщили о планировавших атаку на Крымский мост военных ФРГ

Stern: двое задержанных в мае военных ФРГ хотели атаковать Крымский мост

Двое военнослужащих ФРГ, задержанных в мае по подозрению в краже со складов в Германии оружия и оборудования, планировали атаку на Крымский мост. Об этом сообщает немецкий журнал Stern со ссылкой на данные следствия.

Согласно сведениям издания, военные обсуждали свои планы по телефону, который прослушивался спецслужбами. За ними велась слежка еще с начала года после взлома нескольких складов. Планирование находилось в начальной стадии, говорится в материале. Никакой конкретики издание не приводит.

Ранее бывший командующий европейской армии НАТО генерал Филип Бридлав посоветовал Вооруженным силам Украины обратить внимание на следующую цель, чтобы ослабить Россию. По мнению экс-командира альянса, Киев может нанести удар по Крымскому мосту, атаковав его через Керченский пролив. По мосту, который соединяет материковую часть России с Крымом, генерал посоветовал ударить противокорабельными ракетами «Гарпун», которые США поставили Украине в июне.