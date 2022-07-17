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Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные времена

Воевавший на Украине наемник из США Васкес заявил, что впереди ВСУ ждут сложные времена

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Отставной сержант американской армии Джеймс Васкес, принимавший участие в качестве иностранного наемника в боевых действиях на стороне Киева, заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) впереди предстоит пережить самое трудное, пишет Yahoo!.

По данным издания, американский военный, который сейчас находится в США, но вновь хочет вернуться на Украину, считает, что ВСУ сейчас «чувствуют себя лучше». Он уточнил, что поддержка украинских войск Западом увеличилась. Однако «солдат ждет самое сложное время», предрек американец.

«Теперь у нас гораздо больше поддержки, есть оружие и снаряжение, которые нужны, чтобы воевать должным образом», — отметил он.

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Военный добавил, что российская армия усиливает наступление на востоке.

В мае, иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, пожаловались на службу в стране. По их словам, они стали «мальчиками для битья». Военные указали на хорошую подготовку и профессионализм российских военнослужащих.

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Марина Совина
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