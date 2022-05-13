Иностранные наемники пожаловались на службу на Украине

Иностранные наемники на Украине пожаловались на превосходство ВС РФ и коррупцию в ВСУ

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, пожаловались на службу в стране. Их рассказы опубликовало издание The Telegraph.

«Мы здесь мальчики для битья», — констатировал британский морпех в отставке, участвовавший в боях в Киевской области. По его словам, у россиян «профессиональная армия и очень много современного оружия». В частности, он выделил беспилотники, которые позволяют точно наводить артиллерию на позиции украинских военных. По словам военного, он три раза попадал в подобные опасные ситуации всего за две недели.

Бывший военнослужащий ВС США Майкл также рассказал об опасности «дружественного огня». «Попав не к тому командиру, ты можешь стать просто пушечным мясом. Очень опасно находиться на поле боя, не наладив взаимодействие с остальными», — поделился он, добавив, что «тебя легко могут убить свои». Кроме того, по его словам, в рядах ВСУ есть коррупция: пропадает элементарное оборудование и техника. «Часто есть оружие, но нет боеприпасов. Нет бронежилетов, нет аптечек первой помощи. Мы все хотим воевать, но они не облегчают нам жизнь», — заключил он.

Еще один наемник-снайпер получил задание возглавить группу украинских добровольцев с целью нападения на позиции российских военных. Однако, по его словам, волонтеры оказались местными жителями, «не убивавшими никого опаснее лисы». Он отменил операцию и назвал ее «нелепым заданием для самоубийц». По словам британца Мэтта Робинсона, большинство наемников приезжают на Украину и вовсе только для того, чтобы «пострелять в людей».

Ранее бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине во время гуманитарной поездки, рассказал о военных преступлениях, которые совершают боевики полка «Азов».