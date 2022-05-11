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Побывавший на Украине французский военный рассказал о преступлениях полка «Азов»

Бывший французский военный Боке заявил, что боевики «Азова» совершают военные преступления

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине во время гуманитарной поездки, в эфире радио SudRadio рассказал о военных преступлениях, которые совершают боевики полка «Азов» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела). Его слова приводит РИА Новости.

Волонтер доставлял на Украину медицинскую технику и лекарства, он провел несколько недель рядом с солдатами из «Азова».

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«Там на месте я был свидетелем военных преступлений, я видел много военных преступлений, совершенных украинскими военными. И никого на Украине это не беспокоит, а мы их вооружаем европейским оружием, и потом они творят военные преступления, я это сам видел», — заявил Боке.

Он добавил, что между тем, что показывают по телевизору, и тем, что он увидел на Украине, огромная разница. Бывший военный отметил, что был шокирован знаками отличия на форме боевиков «Азова», которые повторяют эмблемы немецких нацистов.

Ранее пленный хорватский наемник рассказал, что бойцы батальона «Азов» отличаются от остальных украинских военных тем, что подчиняются приказам Нацгвардии Украины. По его словам, они не являются частью ВСУ. По словам хорвата, он слышал «об ужасных вещах, которые националисты совершали с жителями».

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Марина Совина
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