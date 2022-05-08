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Пленный хорватский наемник рассказал об отличии Азова от ВСУ

Пленный хорватский наемник рассказал об отличии нацбатальона «Азов» от украинских войск

Кадр: Пресс-служба УНМ ДНР

Националисты батальона «Азов», против которых в России возбуждено уголовное дело, отличаются от украинских войск тем, что подчиняются приказам Нацгвардии. Об этом в интервью RT рассказал пленный хорватский наемник.

«Они участвуют в обороне, но мы получаем разные приказы. Они не являются частью украинских Вооруженных сил», — пояснил собеседник агентства.

По словам хорвата, он слышал «об ужасных вещах, которые националисты совершали с жителями». «Сам лично не видел подобных вещей, но мне показывали видео, ужасные вещи, что они делали. Ужасная жестокость», — добавил он.

Ранее стало известно, что МИД Хорватии заявил о задержании своего гражданина на территории Украины. По данным телеканала HRT, мужчину задержали в Мариуполе, когда он пытался выйти вместе с бойцами ВСУ.

До этого СМИ Хорватии неоднократно сообщали о «добровольцах», которые решили поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. О прибытии 200 хорватских наемников также говорил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Марина Совина
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