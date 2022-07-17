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Боец MMA выиграл бой с помощью «удушения Иезекииля»

Боец MMA Рамазан Гамзатов выиграл бой на Eagle FC 48 «удушением Иезекииля»

Боец смешанного стиля (MMA) Рамазан Гамзатов одержал победу на совместном турнире промоушенов Eagle FC и Naiza 41, который прошел в Казахстане. Видео решающего эпизода доступно в VK.

Гамзатов добился досрочной победы над соперником Насимом Шариповым. Уроженец Дагестана применил редкий прием «удушение Иезекииля».

Eagle FC — промоушен российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Лига проводит турниры в России, США и странах СНГ.

«Удушение Иезекииля» — коронный прием российского тяжеловеса Алексея Олейника. Движение в редчайших случаях применяют в клетке. В частности, именно Олейник стал первым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС), кому удалось успешно применить «удушение Иезекииля».

«Удушение Иезекииля» применяется в грэпплинге, бразильском джиу-джитсу, дзюдо и самбо. Изначально предполагается использование кимоно (ги) для успешного применения данного движения.

Николай Костюков
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