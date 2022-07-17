Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Греции разбился украинский самолет с сербской оборонной продукцией

Минобороны Сербии: упавший в Греции украинский самолет Ан-12 вез оборонную продукцию

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12, перевозивший оборонную продукцию производства Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербское министерство обороны.

Как уточнили в военном ведомстве, продукция предназначалась для Бангладеш.

«Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», — приводит агентство сообщение сербского Минобороны.

Самолет потерпел крушение в ночь на 17 июля.

Известно, что перед крушением пилот Ан-12 подал сигнал бедствия и получил разрешение на экстренную посадку. До аэропорта борт долететь не смог, загорелся и рухнул на кукурузное поле в районе греческой деревни Антифилиппи.

Ранее сообщалось, что в Мексике при крушении военного вертолета погибли 14 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В Совфеде прокомментировали угрозы Киева атаковать Крымский мост
Левандовски попрощался с «Баварией»
Дербенту подарили сертификат на тома библиотеки Сбера
В Греции разбился украинский самолет с сербской оборонной продукцией
Один человек пострадал в конфликте со стрельбой в Москве
В Германии заявили о невозможности пережить зиму без российского газа
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в российском регионе
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Сайт НХЛ включил четверых россиян в топ-10 лучших игроков лиги
Стало известно о гибели пассажиров и пилота разбившегося на Камчатке вертолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.