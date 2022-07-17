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Спорт

«Торпедо» проиграло первый матч после возвращения в РПЛ

«Торпедо» проиграло «Сочи» в первом матче после возвращения в РПЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Торпедо» на своем поле проиграло «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Встреча прошла в воскресенье, 17 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе. Кроме того, автогол на свой счет записал защитник сочинцев Ванья Дркушич.

Матч стал для «Торпедо» первым после возвращения в РПЛ. Московская команда не играла в элитном дивизионе с 2015 года.

«Торпедо» в следующем туре 24 июля на выезде сыграет в дерби с «Динамо». «Сочи» днем ранее на чужом поле встретится с ЦСКА.

Алексей Гусев
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