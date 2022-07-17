Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший украинский разведчик рассказал об «ультиматуме Путина» Киеву

Экс-глава внешней разведки Украины Маломуж рассказал об «ультиматуме Путина» Киеву
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж рассказал об ультиматуме, якобы выдвинутом российским президентом Владимиром Путиным Киеву, пишет «МК».

По его словам, у российской стороны есть ряд условий. «Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью освобожденных Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет "добивать" дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учетом их условий», — отметил он.

По данным экс-разведчика, Москва якобы предложила Киеву выбрать — либо российская армия в ближайшие полторы-две недели начинает масштабные боевые действия на подконтрольной Украине территории Донецкой области, либо «давление» на Харьков и юг усилится.

Материалы по теме:
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022

12 июня в Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об этом «сейчас речи не идет». Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, делегации провели три очных раунда и продолжили консультации в онлайн-формате.

Позже российская сторона обвинила украинскую «в заморозке» переговорного процесса. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский разведчик рассказал об «ультиматуме Путина» Киеву
Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные времена
Немцы пожаловались на негативное влияние антироссийских санкций на Германию
Саудовский принц предостерег США от навязывания ценностей другим странам
В России предложили создать государственную туркомпанию
В Германии заявили о вреде антироссийских санкций для Запада
В Греции потерпел крушение самолет украинской авиакомпании
Потерю Y-хромосомы у мужчин связали с преждевременной смертью
В Норвегии и Швеции нашли сеть притонов с гражданками Украины
Врач оценил опасность нового варианта омикрон-штамма COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.