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В Казанском Кремле восстановят смотровую площадку

На месте разобранной Пятигранной башни Казанского Кремля восстановят смотровую площадку

Фото: Sergei Grits / AP

На месте Пятигранной башни Казанского Кремля начали восстанавливать смотровую площадку. Об этом сообщает ТАСС.

Так, башня была разобрана еще в XIX веке из-за ветхости. У основания частично сохранилась многовековая каменная кладка, которую законсервировали и музеефицировали в 2002 году.

Однако весной 2022 года облицовка башни частично разрушилась — это произошло из-за большого количества талой воды.

«На сегодня уже проведены противоаварийные работы — специалисты демонтировали облицовку и плиту, с помощью инъекций усилили основание и связали арматурой забутовку», — рассказали в администрации города.

Ранее в Казанском Кремле открылась выставка «Сокровища Приобья», посвященная уникальным ювелирным изделиям эпохи средневековья. В экспозицию вошли 139 экспонатов, среди которых серебряные и бронзовые украшения, воинское снаряжение, предметы домашнего обихода и культа.

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Мария Гейн
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