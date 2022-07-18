В Казанском Кремле восстановят смотровую площадку

На месте разобранной Пятигранной башни Казанского Кремля восстановят смотровую площадку

На месте Пятигранной башни Казанского Кремля начали восстанавливать смотровую площадку. Об этом сообщает ТАСС.

Так, башня была разобрана еще в XIX веке из-за ветхости. У основания частично сохранилась многовековая каменная кладка, которую законсервировали и музеефицировали в 2002 году.

Однако весной 2022 года облицовка башни частично разрушилась — это произошло из-за большого количества талой воды.

«На сегодня уже проведены противоаварийные работы — специалисты демонтировали облицовку и плиту, с помощью инъекций усилили основание и связали арматурой забутовку», — рассказали в администрации города.

Ранее в Казанском Кремле открылась выставка «Сокровища Приобья», посвященная уникальным ювелирным изделиям эпохи средневековья. В экспозицию вошли 139 экспонатов, среди которых серебряные и бронзовые украшения, воинское снаряжение, предметы домашнего обихода и культа.