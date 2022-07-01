В Казани открылась выставка «Сокровища Приобья»

В Казани 30 июня открылась выставка, посвященная ювелирным изделиям эпохи средневековья

В Казанском Кремле в четверг, 30 июня, открылась выставка «Сокровища Приобья», посвященная уникальным ювелирным изделиям эпохи средневековья. Об этом сообщает «Татар-информ».

В экспозицию входят 139 экспонатов, среди которых серебряные и бронзовые украшения, воинское снаряжение, предметы домашнего обихода и культа, выполненные средневековыми мастерами Византии, Ирана, Сирии, Западной Европы, Волжской Булгарии, литейщиков Западной Сибири и русских ремесленников.

«Одним из ярких экспонатов выставки является чаша со сценой полета Александра Македонского, изготовленная на территории Византии, возможно, даже в дворцовых мастерских ее столицы Константинополя», — говорится в описании мероприятия.

Отмечается, что выставка, которая продлится до 18 сентября, позволит посетителям проследить историю и богатое культурное наследие народов Северо-Западной Сибири. Поэтому экспозиция будет интересна не только обычным посетителям, но и тем, кто связан с историей по роду профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что для жителей и гостей Казани запустили бесплатные уроки английского языка в парке «Черное озеро». Первый урок стартует вечером 7 июля, затем желающие смогут попрактиковаться в английском языке утром 17 июля.