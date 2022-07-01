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В Казани проведут бесплатные уроки английского языка на озере

Казанцы смогут посетить бесплатные занятия по английскому языку в парке «Черное озеро»

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Для жителей и гостей Казани запустили бесплатные уроки английского языка. Занятия проводятся в парке «Черное озеро», уточняет «Татар-информ» со ссылкой на городскую дирекцию парков и скверов.

Следующий урок стартует вечером 7 июля, затем желающие смогут попрактиковаться в английском языке утром 17 июля. Отмечается, что в случае дождя занятия будут проводиться на первом этаже летнего дома, а в хорошую погоду — в амфитеатре парка.

Занятия по английскому языку — бесплатные, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее стало известно, что для школьников Челябинска откроются бесплатные курсы иностранных языков. Они будут проходить с 4-го по 6 июля в главном корпусе Челябинского государственного университета.

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Евгений Шульгин
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