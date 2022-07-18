Звезду «Хора» арестовали за вождение в нетрезвом виде

В США актера Блейка Дженнера арестовали за вождение в нетрезвом виде

В США арестовали американского актера, певца и модель Блейка Дженнера. Об этом сообщает TMZ.

Полицейские остановили звезду «Хора», когда тот проехал на красный свет, а позднее арестовали его за вождение в нетрезвом виде. Как показала экспертиза, в его крови было обнаружено превышение допустимого уровня содержания алкоголя.

Отмечается, что в настоящее время Дженнер освобожден. В скором времени он должен предстать перед судом.

29-летний артист известен по роли Райдера Линна в «Хоре», а также по фильмам и сериалам «Каждому свое», «Почти семнадцать», «Американские животные», «Мелисса и Джоуи», «Исчезновение Сидни Холла», «Супергерл», «Почти семнадцать» и «Внутри».

В январе полиция задержала актера Гаррета Хедлунда в состоянии алкогольного опьянения. Аартист, известный по роли Патрокла в фильме Вольфганга Петерсена «Троя», был задержан в городе Франклин, штат Теннесси. Его заключили под стражу, а затем отпустили после внесения залога в размере 2100 долларов.