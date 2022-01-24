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Полиция задержала пьяного актера фильма «Троя»

Американского актера Гаррета Хедлунда задержали в состоянии алкогольного опьянения
Гаррет Хедлунд

Гаррет Хедлунд. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Полиция задержала американского актера Гаррета Хедлунда в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что артист, известный по роли Патрокла в фильме Вольфганга Петерсена «Троя», был задержан в субботу, 22 января, в городе Франклин, штат Теннесси. Его заключили под стражу, а затем отпустили после внесения залога в размере 2100 долларов.

Хедлунд сталкивается с подобными проблемами не впервые. Ранее на него подали в суд за то, что в декабре 2020 года актер сел за руль пьяным. Он потерял сознание и врезался в Nissan, в котором находились женщина и трое детей. В ту же ночь он был арестован за вождение в нетрезвом виде. Артист получил три года условно.

Уточняется, что Хедлунда задержали всего через несколько месяцев после расставания с актрисой Эммой Робертс. В декабре 2020 года у них родился сын Родс.

37-летний Гаррет Хедлунд снимался в таких фильмах, как «Несломленный», «Троя», «Крутая Джорджия» и «Эрагон».

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Марина Погосян
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