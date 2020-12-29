Звезда «Американской истории ужасов» родила первенца

Американская актриса Эмма Робертс, известная по сериалу «Американская история ужасов», родила первенца от своего возлюбленного, актера Гаррета Хедлунда. Об этом сообщает портал TMZ.

Мальчик появился на свет в воскресенье, 27 декабря. Ему дали имя Родс. Пара начала встречаться в марте 2019 после того, как актриса отменила помолвку с коллегой по «Американской истории ужасов» Эваном Питерсом. О том, что Робертс беременна, стало известно в конце августа 2020 года.

В октябре беременная Эмма Робертс спасла мотоциклиста, пострадавшего в ДТП. Звезда и ее бойфренд стали свидетелями аварии. Они немедленно остановились и оказали помощь водителю мотоцикла.

29-летняя Эмма Робертс является дочерью актера Эрика Робертса и племянницей Джулии Робертс. Она прославилась благодаря таким проектам, как «Американская история ужасов», «Кокаин», «Мы — Миллеры», «День Святого Валентина», «Оторва» и «Нерв».

36-летний Гаррет Хедлунд снимался в таких фильмах, как «Несломленный», «Троя», «Крутая Джорджия» и «Эрагон». С 2012 по 2016 год он встречался с актрисой Кирстен Данст.