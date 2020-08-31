Кэти Перри показала живот после родов и бюстгальтер для кормления

Певица Кэти Перри показала в соцсетях на фото себя в бюстгальтере для кормления и с животом после родов. Она поделилась снимком в сторис в Instagram в понедельник, 31 августа.

Артистка сфотографировалась в туалете в нижнем белье. Она пошутила, что над ее обликом для участия в премии MTV Video Music Awards работало «изнеможение».

35-летняя исполнительница родила девочку 27 августа. Отцом ребенка стал актер Орландо Блум. Отмечалось, что девочку назвали Дейзи Дав Блум.