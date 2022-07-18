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Другу Собчак отказали в покупке плавок Bottega Veneta в Италии

Другу журналистки Ксении Собчак отказали в покупке плавок и тапок Bottega Veneta в Италии

Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»

Сотрудники магазина люксового бренда Bottega Veneta в Италии отказались продавать товар покупателю из России. Об этом журналистка Ксения Собчак рассказала в личном Telegram-канале.

Знаменитость заявила, что ее друг, имя которого она не раскрыла, не смог приобрести плавки и тапки в бутике марки, расположенном во Флоренции. По ее словам, мужчину не стали обслуживать из-за российского паспорта. «Это вообще нормально?» — посетовала Собчак.

Ведущая также прикрепила ролик, в котором посетитель пытается узнать у работницы магазина причины нежелания продать понравившиеся ему вещи. Продавец объяснила, что у компании есть определенные инструкции, согласно которым они не имеют права реализовывать товар российским покупателям.

Автор видео также спросил у женщины, может ли его приятель с итальянским гражданством приобрести для него необходимую продукцию. «Сэр, если ваш друг хочет подарить вам вещи, это его право», — ответила она.

В апреле другая блогерша Лиза Литвин рассказала о запрете Chanel реализовывать продукцию россиянам. Женщина разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ не продали ей аксессуар по аналогичной причине.

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Майя Пономаренко
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