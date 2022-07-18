Мужчина заразился пожирающей мозг амебой после купания в озере

ABC News: житель Миссури умер после заражения пожирающей мозг амебой

Житель американского штата Миссури умер после заражения одноклеточным организмом амебой Naegleria fowleri, известной как «пожирающая мозг». Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что американец проходил лечение в отделении интенсивной терапии от первичного амебного менингоэнцефалита. Однако спасти мужчину не удалось. «Хотя случаи заражения Naegleria fowleri крайне редки, после заражения они обычно заканчиваются смертельным исходом», — рассказала телеканалу представитель департамента здравоохранения Лиза Кокс.

По мнению представителя здравоохранения, мужчина мог заразиться во время купания в озере Айова 7 июля. В качестве предупредительной меры, 8 июля Министерство здравоохранения и социальных служб Айовы временно закрыло пляж на озере. В настоящее время ведомство совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний проводит исследования.

Отмечается, что с 1962 по 2021 год в США было зарегистрировано 154 случая заражения. При этом лишь четыре пациента выжили.

Амеба Naegleria fowleri вызывает менингоэнцефалит. В мозг инфекция проникает по обонятельному нерву, после чего начинает разрушать нервные ткани. Инкубационный период может варьироваться от нескольких дней до примерно двух недель. Симптомы первичного амебного менингоэнцефалита включают сильную головную боль, лихорадку, тошноту, рвоту, тугоподвижность шеи и судороги.

Ранее ученые обнаружили, что амеба начала распространяться в северных регионах Земли. Предполагается, что зона обитания микроорганизма расширяется из-за глобального потепления.