Зафиксировано распространение по Земле «пожирающей мозг» амебы

Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнаружили, что смертельно опасная «пожирающая мозг» амеба начала распространяться в северных регионах Земли. Ранее микроорганизм, обитающий в теплых пресных водоемах, чаще вызывал инфекции в южных штатах США. Об этом сообщает издание LiveScience.

Специалисты проанализировали случаи первичного амебного менингоэнцефалита, зафиксированные в течение четырех десятилетий. Хотя ежегодное количество инфекций остается на прежнем уровне, их география меняется. Ареал обитания микроорганизма Naegleria fowleri смещается к северу, поскольку все больше людей на Среднем Западе США становятся жертвами заболевания. Амебный менингоэнцефалит почти всегда заканчивается летальным исходом.

Инфекция оказывается в организме человека, если тот случайно вдохнул носом воду, кишащую неглериями. В мозг инфекция проникает по обонятельному нерву, после чего начинает разрушать нервные ткани. Инкубационный период может варьироваться от нескольких дней до примерно двух недель. При этом если купающийся просто наглотается грязной воды, которая не попала в носовую полость, амебный менингоэнцефалит не развивается. Предотвратить инфекцию можно с помощью зажимов для носа при купании.

Naegleria fowleri обитает, как правило, в стоячих водоемах с температурой воды 45 градусов Цельсия (иногда заражение происходит после посещения бассейнов). Предполагается, что зона обитания амебы, которая встречается не только в США, но и в других странах, расширяется из-за глобального потепления.