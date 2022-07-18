В ДНР назвали сроки освобождения Донбасса

Басурин заявил, что территории Донбасса будут освобождены в этом году

Территории Донбасса будут освобождены в этом году. Такие сроки назвал заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, его слова приводит ТАСС.

«Мы не будем говорить даты, но освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объеме», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Басурин сообщил о взятии Авдеевки в полукольцо. По его словам, войска ДНР полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Министр заявил, что российские военные вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села.