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Путин назвал основную цель нацпроектов в России

Путин заявил, что основной целью национальных проектов остается снижение бедности в России

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Национальные проекты в России направлены в первую очередь на снижение бедности. Такую основную цель назвал президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Одна из наших основных национальных целей, — мы все время об этом говорим, — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно», — заявил глава государства.

По словам Путина, в 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, составляло 12,9 процента. По итогам 2021 года этот уровень снизился до одиннадцати процентов. Такие темпы снижения бедности недостаточны, отметил он.

«Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — добавил президент.

1 июня на встрече с награжденными орденом «Родительская слава» Владимир Путин заявил о том, что в стране необходимо наращивать усилия по поддержке многодетных семей, материнства и детства.

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Евгения Куликова
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