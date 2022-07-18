Оценены последствия прекращения поставок российского газа в ЕС

Bloomberg: в случае прекращения поставок российского газа в ЕС ВВП ЕС упадет на 1,5%

Прекращение поставок российского газа в Европейский союз (ЕС) приведет к падению уровня его валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,5 процента. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на попавшую в его распоряжение черновую версию документа Еврокомиссии (ЕК), в котором содержатся новые оценки европейских аналитиков.

По их подсчетам, в случае если предстоящая зима окажется холодной, а Брюссель не предпримет никаких действий для смягчения негативных эффектов, экономические показатели снизятся на 1,5 процента. Если же зимние температурные показатели останутся на среднем уровне, европейский ВВП может уменьшиться на 0,6-1 процент.

«Координированный ответ ЕС в преддверии зимы <...> ограничит негативное влияние возможных серьезных сбоев на ВВП и рабочие места», — пишет агентство со ссылкой на документ.

Отмечается, что, если Евросоюз все же предпримет заблаговременные меры для уменьшения потребления газа, а зима будет нехолодной, ВВП ЕС снизится в пределах 0,4 процента.

Ранее аналитик Кристоф Хэрварц рассказал, что у Евросоюза отсутствует общий план на случай дефицита газа, так как страны-участники не смогли его согласовать. По мнению Хэрварца, многие страны рискуют столкнуться с дефицитом топлива, если во время кризиса будут думать только о собственном энергоснабжении.