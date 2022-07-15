В Германии рассказали об отсутствии у ЕС общего плана на случай дефицита газа

Handelsblatt: страны ЕС не могут согласовать общий план на случай дефицита газа

У Евросоюза (ЕС) отсутствует общий план на случай дефицита газа, так как они не смогли его согласовать. Об этом немецкому изданию Handelsblatt рассказал аналитик Кристоф Хэрварц.

По мнению Хэрварца, многие страны рискуют столкнуться с дефицитом топлива, если во время кризиса будут думать только о собственном энергоснабжении. В частности, он сослался на слова эксперта в области энергетики Вальтера Больца, который заявил, что выработка единой стратегии и заключение соглашений будут иметь решающее значение этой зимой.

Аналитик добавил, что европейским странам важно сохранить солидарность. «Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами», — заключил он.

Ранее глава Shell Бен ван Берден пообещал Европе суровую зиму и рост затрат на электроэнергию. Он отметил, что сейчас европейские власти и промышленность напряжены, поскольку поставки газа по «Северному потоку» остановлены из-за технического обслуживания, и неясно, возобновятся ли они когда-нибудь.