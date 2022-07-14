Европе пообещали суровую зиму

Глава Shell Бен ван Берден: Европе предстоит суровая зима и рост затрат на электроэнергию

Европе предстоит суровая зима и рост затрат на электроэнергию, пообещал глава Shell Бен ван Берден. Он отметил, что сейчас европейские власти и промышленность напряжены, поскольку поставки газа по «Северному потоку» остановлены из-за технического обслуживания, и неясно, возобновятся ли они когда-нибудь. Его слова приводит Bloomberg.

«Долгое время мы считали, что отрезать крупнейший рынок не в интересах России, — сказал ван Берден на конференции в Оксфорде, Англия. — Тем не менее она готова и хочет использовать энергоресурсы в качестве оружия». Глава Shell считает, что Европе стоит заранее подготовиться к прекращению поставок газа. «В худшем случае мы окажемся в ситуации, когда потребление газа придется нормировать», — предположил он.

Ранее вице-премьер Румынии Келемен Хунор в эфире телеканала B1 предупреждал, что предстоящая зима в Европе может стать самой суровой за 60 лет. Он признал, что Еврсоюз не мог обойтись без санкций, поскольку «других рычагов влияния на Россию не было».

Поставки газа по «Северному потоку» остановились в 7 утра 11 июля. До 21 июля они будут временно прекращены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Ранее в немецком правительстве высказали опасения, что «Газпром» может под предлогом техобслуживания полностью прекратить поставки топлива в Германию.

При этом ЕС разработал план чрезвычайных мер по поддержке экономики на случай внезапного прекращения поставок газа из России. Сейчас в Брюсселе полагают, что риск соответствующего решения достаточно велик. Чтобы подготовиться к подобному сценарию, Еврокомиссия задумала рекомендовать дополнительные меры, которые регион может принять для сокращения потребления газа и снижения расходов для предприятий и населения.

Кроме того, Европа планирует увеличить поставки газа из Африки, чтобы снизить свою зависимость от российского топлива, однако именно страны континента рискуют поставить план под угрозу. африканские страны могут препятствовать этому, поскольку сами страдают от нехватки энергии для населения. Например, Нигерия обладает 3 процентами доказанных мировых запасов газа, но почти ничего из них не использовала. Как и в большинстве африканских стран, то, что было добыто, в основном отправляется в Европу, которая теперь хочет импортировать еще больше, чтобы компенсировать потери поставок из-за происходящего на Украине.