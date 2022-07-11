Поставки газа в Европу оказались под угрозой из-за Африки

Bloomberg: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз

Европа планирует увеличить поставки газа из Африки, чтобы снизить свою зависимость от российского топлива, однако именно страны континента рискуют поставить план под угрозу. Как сообщает Bloomberg, африканские страны могут препятствовать этому, поскольку сами страдают от нехватки энергии для населения.

Например, Нигерия обладает 3 процентами доказанных мировых запасов газа, но почти ничего из них не использовала. Как и в большинстве африканских стран, то, что было добыто, в основном отправляется в Европу, которая теперь хочет импортировать еще больше, чтобы компенсировать потери поставок из-за происходящего на Украине.

Более того, богатые страны неохотно финансируют проекты, которые облегчили бы использование газа в Африке, и не выполнили обещаний по финансированию экологически чистых проектов по развитию альтернативных источников энергии.

Ранее стало известно, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» с 11 до 21 июля будут временно приостановлены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Газ продолжит поступать из России в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину.

При этом последствия газового кризиса в Европе оказались серьезнее, чем ожидалось: он затянется до зимы 2023-го или даже до 2024 года