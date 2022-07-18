В России запустили новый вид ипотеки под три процента

В России начали выдавать льготную ипотеку со ставкой три процента на покупку дачи

С июля в России начали выдавать ипотеку со ставкой три процента годовых на покупку дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). О запуске новой льготной программы по кредитам пишут «Известия».

Как отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, воспользоваться таким инструментом граждане смогут при условии, что СНТ находится на территории, приравненной к сельской. Эксперт добавил, что ранее подобную ипотеку в стране не выдавали.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что программа будет пользоваться спросом — по ее словам, многие покупатели дач и другой загородной недвижимости с удовольствием воспользовались бы ипотекой. Кроме того, рост активности в этом сегменте поможет оживить территории СНТ и сельских поселений — это новые люди, деньги, развитие, уточнила эксперт.

«Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправдано. Дачные сообщества фактически слились с сельскими поселениями», — пояснил Сауков.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал также назвал льготную ипотеку на дачи актуальной и востребованной. По мнению специалиста, запуск этой программы характеризует и стремление кредитных организаций к привлечению новых клиентов, и тенденции рынка недвижимости в целом. Раньше банки неохотно выдавали ипотеку под строительство домов даже на землях категории индивидуального жилищного строительства (ИЖС), подчеркнул эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает гражданам разводить кур на и кроликов на дачах. Согласно правилам, россияне должны выращивать домашних животных для собственных нужд. Кроме того, необходимо соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.