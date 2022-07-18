В Европе умерший турист несколько часов пролежал на пляже рядом с отдыхающими

Британец умер на пляже Крита, однако отдыхающие поняли это спустя несколько часов

Тело британского туриста несколько часов пролежало рядом с отдыхающими на пляже в Греции, прежде чем посетители европейского курорта поняли, что мужчина умер. Об этом пишет LBC.

Происшествие случилось на пляже Сталида на греческом острове Крит в субботу, 16 июля. Вечером внимание отдыхающих привлек 54-летний мужчина, который продолжал неподвижно лежать на солнце в течение нескольких часов. При ближайшем рассмотрении они поняли, что турист не дышит — ему сделали искусственное дыхание, а позже доставили в больницу Ираклиона.

В медицинском учреждении констатировали смерть британца. Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании подтвердили смерть туриста, но отказались предоставить какие-либо подробности.

Ранее в июле 21-летнего британского туриста нашли без сознания в бассейне кипрского отеля. Мужчину экстренно доставили в больницу, где медики провели ему интубацию, однако турист все же скончался.

