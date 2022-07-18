Отказ от российского газа вынудил Европу поступиться важной целью

El Pais: ЕС готов ослабить контроль за вредными выбросами на фоне нехватки газа из России

Отказ от российского газа вынуждает Евросоюз (ЕС) поступиться важной целью — достичь углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов парниковых газов) к 2050 году. Блок стран готов ослабить контроль за вредными эмиссиями на фоне нехватки поставок топлива из России, пишет El Pais.

План Еврокомиссии (ЕК) по преодолению энергетического кризиса подразумевает, что дефицит газа компенсируют другими, более загрязняющими окружающую среду источниками энергии. Отмечается, что Брюссель собирается ослабить климатические требования для того, чтобы способствовать изменениям, и намерен поощрять их с помощью государственных субсидий.

Ожидается, что план ЕК одобрят в среду, 20 июля. В документе указано, что сокращение потока российского газа в последние недели несет риск ухудшения поставок этого вида топлива. Кроме того, ЕС необходимо подготовиться к полному прекращению импорта газа из России, которое, по словам европейских властей, может произойти в любой момент.

В связи с этим в плане содержится призыв к немедленному введению мер для сокращения потребления газа — ограничения температуры в системах кондиционирования и отопления или снижение уровня производства в отдельных отраслях. В ЕК также подчеркнули необходимость использования любых альтернативных источников энергии вне зависимости от объема выделяемых ими выбросов.

«Хотя переход на возобновляемые источники энергии является приоритетом, ЕК также временно применит всю гибкость, доступную в директиве о промышленных выбросах и в директиве об оценке воздействия на окружающую среду», — говорится в проекте плана ЕК по преодолению энергокризиса. Авторы документа признают, что замена газа на более вредное топливо повлияет на загрязнение воздуха. В ЕК уточнили, что действующая директива позволяет ослаблять ограничения на выбросы при срочной потребности в поставках — при необходимости меру могут продлить на неопределенный срок.

Ранее специалисты предупредили Европу об опасности замены российского газа углем, который считается более вредным для планеты. Ошибочность такого решения, по словам экспертов, доказывает обрушившаяся на континент аномальная жара. Как отмечают аналитики, климатические амбиции Европы зависели от поставок газа из России — они позволяли западным экономикам функционировать в ожидании инвестиций в возобновляемые источники, электромобили и зеленые технологии по сокращению выбросов со стороны тяжелых отраслей промышленности.