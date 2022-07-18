Посол России признал стремительный упадок отношений с Финляндией

Посол Кузнецов заявил о заморозке межгосударственных контактов между Финляндией и Россией

На данный момент можно говорить о фактической заморозке межгосударственных контактов в области двухстороннего сотрудничества между Москвой и Хельсинки, которые были остановлены по инициативе финнов. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

«За последние месяцы наши финские, еще до недавнего времени добрые друзья сделали все возможное, чтобы накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества на всех уровнях и во всех областях практически перестал существовать. По инициативе финнов заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты», — признал дипломат.

Также Кузнецов отметил, что жертвами внешнеполитической повести стали двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и проекты в области науки, образования, культуры и спорта. «Поэтому ухудшать уже нечего, все уже ухудшено», — с грустью констатировал посол стремительный упадок отношений.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто не признал факт ухудшения отношений или иной дипломатической напряженности между Хельсинки и Москвой. «Наша граница — 800 миль между Россией и Финляндией — функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности», — прокомментировал министр. Он отметил, что рост напряженности в будущем может быть спровоцирован появлением в стране вооружения и техники НАТО, которые Москва расценит как угрозу национальной безопасности.