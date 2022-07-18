Названы возможные сроки окончательного ухода H&M из России

РИА Новости: окончательный уход бренда H&M из России может занять от четырех месяцев

Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько назвала возможные сроки окончательного ухода шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M из России. Комментарий эксперта приводит РИА Новости.

По ее словам, на прекращение деятельности на отечественном рынке марке потребуется срок от четырех месяцев. В течение данного периода компания может выступать ответчиком на возможных судах по компенсациям с владельцами торговых центров, считает Малахатько.

«Уход может занять минимум четыре месяца для завершения основной части бизнеса, еще полгода уйдет на окончательное закрытие юрлица, если не больше, из-за массовых исков», — пояснила она.

Кроме того, эксперт отметила, что в России нет прямых аналогов данного популярного бренда. Однако потенциальной альтернативой Н&M она назвала такие марки, как Koton, LC Waikiki, Terranova, а также магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, которые сменили название и владельца.

Ранее в июле сообщалось, что H&M объявила об окончательном уходе из России. Отмечалось, что перед этим компания откроет свои магазины для распродажи оставшихся товаров. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.