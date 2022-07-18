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Магазины шуб в Греции сообщили о закрытии из-за санкций против России

Магазины шуб в греческом городе Кастория сообщили о закрытии из-за санкций против России

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Магазины шуб в греческом городе Кастория, где меховая промышленность является основной отраслью экономики, сообщили о закрытии из-за санкций против России. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Россия являлась одним из основных импортеров их продукции. Бизнесмен Антонис Дисиос подчеркнул, что в настоящее время Кастория переживает худшие времена. Он заявил, что Европейский союз должен исключить мех из антироссийских санкций.

По словам главы Греческой меховой федерации Апостолоса Цукаса, для того, чтобы найти новый рынок, требуются определенные условия.

В настоящее время в Греции есть около двух тысяч магазинов, где удается избежать увольнения сотрудников лишь за счет господдержки.

Ранее сообщалось, что литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, попавший под санкции против России, остановил работу. Санкции были введены против бывшего члена совета директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко.

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Марина Совина
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