Изменение климата привело к быстрому отступлению ледников

The Cryosphere: изменение климата повысило вероятность отступления большинства ледников

Ученые Института геофизики Техасского университета (UTIG) и Технологического института Джорджии раскрыли вклад изменения климата в отступление ледников. Результаты исследования опубликованы в журнале The Cryosphere.

Климатологи определили, что даже незначительное глобальное потепление приводит к таянию или отступлению большинства ледников. Для этого ученые использовали методологию, в которой рассматривается быстрое отступление ледника как вероятностное событие подобное лесному пожару или тропическому шторму. Для того, чтобы произошло значительное отступление, ледник должен отступить за порог устойчивости, который представляет собой крутой подъем подстилающей поверхности. Вероятность этого варьируется в зависимости от местного климата и состояния океана.

Ученые провели тысячи симуляций, моделирующих поведение ледников за последние 150 дней во время глобального потепления и без него. Даже незначительное потепление резко увеличило вероятность отступления ледников на протяжении всего ледяного щита. В сценарии без антропогенного изменения климата вероятность того, что сразу несколько ледников начнут отступать в течение нескольких лет, очень низкая. Однако, начиная с 2000 года большинство —200 из 225 — прибрежных ледников находятся в разной степени состояния отступления.