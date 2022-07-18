США пригрозили Китаю последствиями за помощь России

Глава пресс-службы Госдепартамента Прайс пригрозил Китаю последствиями за помощь России

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пригрозил Китаю последствиями за помощь России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, возможный обход антироссийских санкций или предоставление Москве вооружений дорого обойдутся Пекину. Он отметил, что на сегодняшний день Соединенные Штаты не видят, чтобы КНР была вовлечена «в каком-либо систематическом обходе» антироссийских санкций или предоставлении продукции военного назначения Москве.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — заявил Прайс.

Ранее премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал возможный срок начала строительства газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай через ее территорию. Он предположил, что старт этому процессу будет дан уже через два года. «Технико-экономическое обоснование этого проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», — заявил Лувсаннамсрайн.