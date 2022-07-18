Назван срок начала строительства газопровода из России в Китай

Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ предположил, что «Силу Сибири — 2» начнут строить в 2024-м

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал возможный срок начала строительства газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай через ее территорию. В разговоре с Financial Times он предположил, что старт этому процессу будет дан уже через два года.

«Технико-экономическое обоснование этого проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», — заявил Лувсаннамсрайн. При этом он добавил, что окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается. Сборы за транзит газа помогут экономике Монголии восстановиться от последствий пандемии COVID-19, считает премьер.

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» перейти к начальной стадии реализации проекта «Сила Сибири-2» весной 2020 года. В январе 2021 года глава компании Алексей Миллер сообщил, что проектно-изыскательские работы по газопроводу стартовали.

Цель проекта для России — начать трубопроводный транзит газа в Азию с тех месторождений, которые сейчас связаны только с Европой. Планируемая протяженность «Силы Сибири-2» — около 6,7 тысячи километров, из которых 2,7 тысячи должны пройти по российской территории. По заявлениям «Газпрома», компания сможет поставлять по магистрали через Монголию в Китай до 50 миллиардов кубометров газа и газифицировать ряд регионов России.